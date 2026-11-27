'शीश महल' को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा- दिल्ली के साथ पंजाब की जनता को भी पता चलनी चाहिए सच्चाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' पर सार्वजनिक धन के खर्च को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस आलीशान आवास पर हुए खर्च की सच्चाई दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों की जनता को पता चलनी चाहिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास ('शीश महल') को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस भव्य और आलीशान आवास पर जनता का पैसा किस तरह खर्च किया गया, यह न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब के लोगों को भी देखना चाहिए।
सार्वजनिक धन के खर्च पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस आवास पर हुए खर्च की वास्तविकता सबके सामने आनी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल इस आलीशान बंगले पर कैसे किया गया, इसकी पूरी सच्चाई दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों के लोगों को पता चलनी चाहिए।
दोनों राज्यों की जनता के सामने सच लाने पर जोर
सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान को दिल्ली के साथ-साथ पंजाब के राजनीतिक संदर्भ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी संसाधनों और जनता के पैसों से जुड़ी पारदर्शिता हर नागरिक के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह के लोग पूरी हकीकत से वाकिफ हो सकें।