डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास ('शीश महल') को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस भव्य और आलीशान आवास पर जनता का पैसा किस तरह खर्च किया गया, यह न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब के लोगों को भी देखना चाहिए।

सार्वजनिक धन के खर्च पर उठाए सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस आवास पर हुए खर्च की वास्तविकता सबके सामने आनी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल इस आलीशान बंगले पर कैसे किया गया, इसकी पूरी सच्चाई दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों के लोगों को पता चलनी चाहिए।