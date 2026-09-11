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मयूर विहार फेज-1 में दिल्ली-UP रोड पर बनेगा अंडरपास, DND से चिल्ला-त्रिलोकपुरी का सफर होगा आसान

By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 07:49 PM (IST)

मयूर विहार फेज एक में क्राउन प्लाजा के पास दिल्ली-यूपी रोड पर एक अंडरपास बनाया जाएगा। यह अंडरपास डीएनडी से ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. मयूर विहार फेज-1 में दिल्ली-यूपी रोड पर अंडरपास बनेगा।

  2. यह अंडरपास क्राउन प्लाजा लालबत्ती पर जाम कम करेगा।

  3. डीएनडी से चिल्ला, त्रिलोकपुरी आवागमन अब और आसान होगा।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मयूर विहार फेज एक में क्राउन प्लाजा के पास दिल्ली यूपी रोड पर अंडरपास बनेगा। इससे डीएनडी की आेर से चिल्ला, त्रिलोकपुरी की ओर अाना जाना आसान हो जाएगा। वहीं दिल्ली यूपी राेड पर भी फ्लाईअोवर के नीचे आवागमन सुलभ हाेगा।

पिछले कुछ सालों में दिल्ली यूपी राेड की क्राउन प्लाजा लालबत्ती पर वाहनाें का दबाव बढ़ा है और सुबह व शाम को यहां जाम लगता है।

अंडरपास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सड़क विकास से जुड़ी एजेंसी को भूमिगत सेवाओं, पेड़ों और जमीन से जुड़े पहलुओं का विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में बिजली, पानी, गैस, दूरसंचार और अन्य सेवाओं की वजह से कोई बाधा न आए, इसके लिए पहले से उनके स्थान और स्थानांतरण की योजना तैयार की जाएगी।

परियोजना क्षेत्र में मौजूद सभी पेड़ों की गिनती और स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा। पेड़ों की प्रजाति, मोटाई, फैलाव, स्वास्थ्य, स्थान और तस्वीरों का विवरण तैयार होगा। प्रभावित पेड़ों को मौके पर क्रमांक देकर चिह्नित किया जाएगा और उनका विवरण मानचित्र में दर्ज किया जाएगा। जहां संभव होगा, पेड़ों को बचाने की योजना बनाई जाएगी।

लगातार बढ़ रहा यातायात का दबाव

मयूर विहार स्थित क्राउन प्लाजा लालबत्ती पर पिछले कुछ वर्षों से यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। डीएनडी की तरफ से आने वाला यातायात इसी लालबत्ती को पार कर चिल्ला होते हुए त्रिलोकपुरी और आगे एनएच-9 पर गाजीपुर के पास मुख्य यातायात में मिल जाता है।

इस मार्ग पर यातायात बढ़ने के कारण सुबह और शाम के व्यस्त समय में क्राउन प्लाजा लालबत्ती पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए सरकार ने यहां यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अंडरपास बनाने की संभावना का अध्ययन कराने का फैसला लिया गया है।

अध्ययन के आधार पर अंडरपास की जरूरत, व्यवहार्यता और इसके निर्माण से यातायात को होने वाले लाभ का आंकलन किया जाएगा।

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