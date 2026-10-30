मनोज तिवारी ने यमुना में लगाई डुबकी, किरेन रिजिजू ने तैराकी प्रतियोगिता का दिया ऑफर; चुप्पी साधे हैं केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी का यमुना नदी में तैराकी करने और आचमन करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस पोस्ट पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को जवाब देते हुए लिखा, 'मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि यमुना जी के काफी बेहतर पानी में हम दोनों के बीच तैराकी की प्रतियोगिता हो सकती है?' हालांकि, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं।

दिल्ली की यमुना की हकीकत गुरुवार को मनोज तिवारी ने यमुना नदी में स्नान कर आचमन कर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा राहुल गांधी को चुनौती दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह रील नहीं, बल्कि दिल्ली की यमुना की हकीकत है।