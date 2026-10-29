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'मगरमच्छ साफ पानी में ही आते हैं', छठ से पहले सांसद मनोज तिवारी ने यमुना में लगाई डुबकी; केजरीवाल पर कसा तंज 

By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
Published: Thu, 29 Oct 2026 05:53 PM (IST)

छठ पूजा से पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ...और पढ़ें

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना में डुबकी लगाई। फोटो: वीडियो ग्रैब

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना में डुबकी लगाई। फोटो: वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. मनोज तिवारी ने छठ पूजा से पहले यमुना में डुबकी लगाई।

  2. उन्होंने डेढ़ साल में यमुना सफाई के काम का जिक्र किया।

  3. मगरमच्छ का जिक्र कर केजरीवाल पर निशाना साधा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में छठ पूजा से पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में डेढ़ साल में यमुना की सफाई के लिए हुए काम का जिक्र किया।

यमुना में डुबकी लगाकर दिया सफाई का संदेश

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी छठ पूजा से पहले दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना नदी में उतरे। उन्होंने वहां हुए काम की सराहना करते हुए कहा कि यह सफाई का संकेत है।

मगरमच्छ का जिक्र कर केजरीवाल पर साधा निशाना

मनोज तिवारी ने कहा, “मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि यह सफाई का संकेत है। पानी में मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ साफ पानी में ही आते हैं।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों को साफ यमुना देना है।

डेढ़ साल में हुए काम का किया जिक्र

मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में डेढ़ साल में यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद दिल्ली के लोगों को साफ यमुना देना है और इस काम से वह बेहद खुश हैं।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

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