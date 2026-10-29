'मगरमच्छ साफ पानी में ही आते हैं', छठ से पहले सांसद मनोज तिवारी ने यमुना में लगाई डुबकी; केजरीवाल पर कसा तंज 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में छठ पूजा से पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में डेढ़ साल में यमुना की सफाई के लिए हुए काम का जिक्र किया।

यमुना में डुबकी लगाकर दिया सफाई का संदेश बीजेपी सांसद मनोज तिवारी छठ पूजा से पहले दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना नदी में उतरे। उन्होंने वहां हुए काम की सराहना करते हुए कहा कि यह सफाई का संकेत है।

#WATCH | BJP MP Manoj Tiwari says, "How can we not appreciate the work that has been done here?...I told Arvind Kejriwal that this is all a sign of cleanliness. There might be crocodile in water here but crocodiles come only in clean water...I am giving just a message today. I am not a person who is doing this to shame Arvind Kejriwal. Our goal is to give a clean Yamuna to the people of Delhi. I am overjoyed that in 1.5 years, with the blessings of PM Narendra Modi and under the leadership of Rekha Gupta, we made this possible. That is the motto..." — ANI (@ANI) October 29, 2026 मगरमच्छ का जिक्र कर केजरीवाल पर साधा निशाना मनोज तिवारी ने कहा, “मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि यह सफाई का संकेत है। पानी में मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ साफ पानी में ही आते हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों को साफ यमुना देना है।