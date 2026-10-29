Delhi Weather: दिल्ली-NCR में अगले दो घंटे में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना है, राजधानी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ, बिजली चमकने और मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।