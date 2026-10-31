AAP के 3 दिग्गजों को दिल्ली के कोर्ट का नोटिस, 'गुल्लक चोर' बोलकर मुश्किल में फंसे; 18 नवंबर को होगी सुनवाई 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार को नोटिस जारी किया है।

राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले तीनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। तीनों गवाहों के बयान के बाद नोटिस अदालत ने सिरसा और तीन गवाहों अभिषेक शर्मा, गुरदेव सिंह तथा गुरजीत सिंह के बयान दर्ज करने के बाद यह नोटिस जारी किया। सिरसा की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र हांडू पेश हुए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रेसवार्ता के दौरान उनके खिलाफ 400 से 450 करोड़ रुपये की गुल्लक चोरी, हर माह 600 करोड़ रुपये के चावल की चोरी और 11 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

गुल्लक चोर कहना बताया अपमानजनक सिरसा ने अदालत को बताया कि सिख धर्म में गुल्लक का विशेष महत्व है और गुल्लक चोर कहना बेहद अपमानजनक है। इन आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद उनके परिचित और करीबी लोग भी उनसे सवाल करने लगे।

उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों से सिख समुदाय और गुरुद्वारा गतिविधियों से जुड़े लोगों के बीच उनकी छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने भारद्वाज और संजीव झा को कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी और आरोप वापस लेने की मांग भी की थी।