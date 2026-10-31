रामलीला मैदान रैली के चलते दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, 10 प्रमुख चौराहों पर रहेगा डायवर्जन; एडवाइजरी जारी 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज मतदाता सूची के SIR में अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDI गठबंधन की रैली होगी।

भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने मध्य दिल्ली में विशेष इंतजाम किए हैं। जरूरत पड़ने पर 10 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है।

मध्य दिल्ली के कई मार्गों पर जाम की आशंका

यातायात पुलिस के अनुसार, सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, अरुणा आसफ अली रोड, मिंटो रोड, डीबीजी रोड और बाराखंभा रोड पर जाम लगने की आशंका है।

कमला मार्केट और हमदर्द चौक के आसपास भी यातायात प्रभावित हो सकता है। नेताजी सुभाष मार्ग टी-प्वाइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, ITO ए-प्वाइंट, अजमेरी गेट रेड लाइट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, झंडेवालान गोलचक्कर, तुर्कमान गेट और मीरदर्द चौक समेत प्रमुख स्थानों पर यातायात की निगरानी होगी।