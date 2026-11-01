दिल्ली के मंडोली चौक पर बाइक फिसलने से 20 वर्षीय युवक की मौत, दोस्त घायल; तेज रफ्तार से बिगड़ा संतुलन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली चौक के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पीछे बैठा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 9:55 बजे नंद नगरी डिपो के पास मुख्य वजीराबाद रोड से भोपुरा बॉर्डर फ्लाईओवर की ओर जाने वाले रास्ते पर हुआ। मृतक की पहचान आर्यन के रूप में हुई है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था। वहीं, हादसे में उसका 18 वर्षीय दोस्त देव गंभीर रूप से घायल हो गया, जो पीछे बैठा था।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां सड़क पर एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों घायलों को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल आर्यन ने दम तोड़ दिया, जबकि देव को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।