यमुना में कचरा फेंकने से रोका तो भड़का शख्स, डिक्की से बेसबॉल बैट निकालकर मारने दौड़ा; वीडियो वायरल
यमुना में कचरा फेंकने से रोकने पर एक शख्स ने कंटेंट क्रिएटर को बेसबॉल बैट से धमकाया। यह वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
HighLights
कंटेंट क्रिएटर ने यमुना में कचरा फेंकने से रोका।
शख्स ने बेसबॉल बैट से धमकाया, वीडियो वायरल हुआ।
दिल्ली पुलिस से आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यमुना में प्लास्टिक और कचरा फेंकने से रोकना एक कंटेंट क्रिएटर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स उसे गाली देते और मारने की धमकी देते नजर आ रहा है।
आरोप है कि बाद में वह कार की डिक्की से बेसबॉल बैट निकालकर उसे मारने के लिए दौड़ा। वीडियो सामने आने के बाद लोग दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कचरा फेकने से रोका तो बोला-ज्योतिषी ने कहा
वायरल वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर यमुना नदी में कचरा फेंकने जा रहा है। इसी दौरान वहां पहुंचे कंटेंट क्रिएटर कमल चौधरी ने उससे पूछा कि वह ऐसा किस वजह से कर रहा है। इस पर शख्स ने ज्योतिष की वजह से ऐसा करने की बात कही।
कमल ने पास में लगे बोर्ड की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि नदी में कचरा डालना मना है। उसने समझाया कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नदी को साफ करना मुश्किल होगा।
समझाने पर गुस्से में आया शख्स
वीडियो के मुताबिक, यह सुनते ही शख्स भड़क गया। उसने कंटेंट क्रिएटर को वहां से चले जाने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर गाली देने और मारपीट करने की धमकी दी।
कमल ने उसे शांत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।
शख्स ने चुनौती देते हुए कहा, 'तू रोक लेगा क्या मुझे?।' इसके बाद वह उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। कमल अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शख्स ने उसे आवाज देकर रोक लिया।
डिक्की से बेसबॉल बैट निकाला
वीडियो में आगे शख्स जूते पहनता है और हाथ में पकड़ी थैली कार की पिछली सीट पर रख देता है। इसके बाद वह गाड़ी की डिक्की खोलकर बेसबॉल बैट निकालता है और कंटेंट क्रिएटर की ओर बढ़ने लगता है।
यह देखकर कमल बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। जाते समय वह शख्स को बताता है कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।
कमल ने पोस्ट कर बताई वजह
घर पहुंचने के बाद कमल चौधरी ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यमुना पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रही है। सरकार बार-बार लोगों से नदी में कूड़ा नहीं डालने की अपील करती है, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते।
कमल ने कहा कि उन्होंने यह वीडियो किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता के लिए साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'यमुना हम सबकी है, इसे बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।'
सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दिल्ली पुलिस से शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे एक दावे के मुताबिक, कचरा फेंकने वाले शख्स की पहचान गौरव बत्रा के रूप में हुई है। दावा है कि वह एक कंपनी में ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं।
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