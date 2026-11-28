डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यमुना में प्लास्टिक और कचरा फेंकने से रोकना एक कंटेंट क्रिएटर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स उसे गाली देते और मारने की धमकी देते नजर आ रहा है।

आरोप है कि बाद में वह कार की डिक्की से बेसबॉल बैट निकालकर उसे मारने के लिए दौड़ा। वीडियो सामने आने के बाद लोग दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कचरा फेकने से रोका तो बोला-ज्योतिषी ने कहा

वायरल वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर यमुना नदी में कचरा फेंकने जा रहा है। इसी दौरान वहां पहुंचे कंटेंट क्रिएटर कमल चौधरी ने उससे पूछा कि वह ऐसा किस वजह से कर रहा है। इस पर शख्स ने ज्योतिष की वजह से ऐसा करने की बात कही।

कमल ने पास में लगे बोर्ड की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि नदी में कचरा डालना मना है। उसने समझाया कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नदी को साफ करना मुश्किल होगा। समझाने पर गुस्से में आया शख्स वीडियो के मुताबिक, यह सुनते ही शख्स भड़क गया। उसने कंटेंट क्रिएटर को वहां से चले जाने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर गाली देने और मारपीट करने की धमकी दी। कमल ने उसे शांत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। शख्स ने चुनौती देते हुए कहा, 'तू रोक लेगा क्या मुझे?।' इसके बाद वह उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। कमल अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शख्स ने उसे आवाज देकर रोक लिया।

डिक्की से बेसबॉल बैट निकाला वीडियो में आगे शख्स जूते पहनता है और हाथ में पकड़ी थैली कार की पिछली सीट पर रख देता है। इसके बाद वह गाड़ी की डिक्की खोलकर बेसबॉल बैट निकालता है और कंटेंट क्रिएटर की ओर बढ़ने लगता है।