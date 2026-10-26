दिल्ली में देर रात घूमना पड़ेगा महंगा, रात 12 बजे के बाद पार्किंग के लिए देना होगा दोगुना चार्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक ओर दिल्ली सरकार नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही है, वहीं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की प्रस्तावित पार्किंग नीति से देर रात तक बाजारों और रेस्तरां में रुकने वालों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है।

लुटियंस दिल्ली में रात 12 बजे के बाद पार्किंग का प्रति घंटे का शुल्क सामान्य दर से दोगुना करने का प्रविधान किया गया है। वहीं, 24 घंटे से अधिक समय तक पार्किंग में खड़े रहने वाले वाहनों को क्रेन से उठाकर निर्धारित स्थल पर ले जाया जा सकेगा।

स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगा पार्किग एनडीएमसी ने अपने 157 पार्किंग स्थलों के संचालन और उन्नयन के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसके तहत करीब 15,060 कारों के बराबर पार्किंग क्षमता को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नई व्यवस्था में फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली, डिजिटल भुगतान और खाली पार्किंग स्थलों की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है। निविदा के अनुसार, नकद भुगतान करने वाले वाहन चालकों से दोगुना शुल्क लेने का भी प्रविधान है।