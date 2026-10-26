दिल्ली में अप्रैल 2020 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों की नो एंट्री, कार ही नहीं 1 नवंबर से बाइक तक पर बैन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण से दिल्ली का दम घुटता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए 1 नवंबर से बीएस-6 मानक से नीचे की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है।

यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इससे NCR के करीब 12 लाख वाहनों के चालकों के साथ परिवहन कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुरुग्राम से गाजियाबाद तक के वाहन आएंगे दायरे में इस प्रतिबंध का असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत NCR के उन शहरों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर पड़ सकता है, जिनके वाहन बीएस-6 मानक के अनुरूप नहीं हैं।

इसमें निजी कारों के अलावा माल ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन और पहली बार दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे। प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू होगा। परिवहन विभाग प्रतिबंध का पालन कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और अन्य निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमाओं पर करीब 300 कर्मियों की तैनाती की भी तैयारी है। ढाई लाख ट्रकों की आवाजाही होगी प्रभावित ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने बीएस-4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से करीब ढाई लाख ट्रकों की दिल्ली में आवाजाही प्रभावित हो सकती है।