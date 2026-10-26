ITO, राजघाट और दिल्ली गेट जाने वाले सावधान, सुबह 10 से 12 बजे तक रूट डायवर्ट; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली में आज वीवीआईपी मूवमेंट के चलते विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात पुलिस के मुताबिक, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात की स्थिति और परिचालन संबंधी जरूरतों को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध, नियमन और डायवर्जन किया जा सकता है।

इन प्रमुख मार्गों पर प्रभावित हो सकता है यातायात

इस दौरान आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर के आसपास यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

बहादुरशाह जफर मार्ग पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक, आसफ अली रोड पर दिल्ली गेट से एनएस मार्ग तक और शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक यातायात नियंत्रित किया जा सकता है।

इसके अलावा गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास तक भी बदलाव संभव है।

यात्रा से पहले योजना बनाने की सलाह

यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, पर्याप्त समय लेकर निकलने और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है।

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