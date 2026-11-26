लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), भू-राजनीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सार्वजनिक नीति जैसे अहम विषयों पर अब लंदन और दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान मिलकर शोध करेंगे।

इसके लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एंड पालिटिकल साइंस (एलएसई), दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स और इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ (आइइजी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है।

वैश्विक स्तर पर मिलेगा सहयोग

इस साझेदारी के तहत तीनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान बीज निधि (रिसर्च सीड फंड) स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे। इससे युवा शोधकर्ताओं को नए शोध प्रोजेक्ट शुरू करने और वैश्विक स्तर पर अकादमिक सहयोग का अवसर मिलेगा।