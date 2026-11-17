जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में अब आरोप तय करने को लेकर नए सिरे से सुनवाई होगी।

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के तबादले के बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। अदालत ने मामले को आरोप तय करने पर बहस के लिए एक और चार दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। लालू यादव समेत इन लोगों पर मामला दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपित हैं। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अमित कात्याल भी इस मामले में आरोपित हैं।

न्यायाधीश का हुआ तबादला इस मामले में पहले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने आरोप तय करने के मुद्दे पर आदेश सुनाने के लिए बाद की तारीख तय की थी, लेकिन उनका दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पद पर तबादला हो गया। इसके बाद मामला राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश के पास भेजा गया।