पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में पार्किंग में लगी भीषण आग, 15 कारें जलकर राख

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। कीर्ति नगर के डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मटके वाली गली में बुधवार शाम एक इमारत के भूतल की (स्टिल्ट) पार्किंग में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर पार्किंग में खड़ी करीब 15 कारें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं।

सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग इमारत के ऊपरी हिस्से और आसपास की रिहायशी जगहों तक नहीं पहुंची, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।



दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, बुधवार शाम 4:17 बजे के-42, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली। इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया।