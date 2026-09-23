'DTC ड्राइवरों की हड़ताल पर ESMA क्यों नहीं लगाया?' हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) से पूछा कि कई दिनों से हड़ताल कर रहे डीटीसी ड्राइवरों के खिलाफ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ईएसएमए) के प्रविधान क्यों लागू नहीं किए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को ईएसएमए लागू करने पर फैसला लेने का निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो याचिकाकर्ता फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

सुनवाई के दौरान डीटीसी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कहा कि डीटीसी ड्राइवरों की कोई यूनियन नहीं है और इसमें शामिल लोग हड़ताल के लिए वाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं और बसों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं।