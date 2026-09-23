दिल्ली में प्रेम विवाह के 5 साल बाद पत्नी की संदिग्ध मौत, गले में चुन्नी और कट का निशान; वकील पति पर हत्या का शक
पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार में 25 वर्षीय कविता अपने घर में मृत मिलीं, उनके गले पर चुन्नी और कट ...और पढ़ें
HighLights
निहाल विहार में 25 वर्षीय महिला कविता मृत मिली।
गले में चुन्नी और कट के निशान, हत्या का शक।
वकील पति कुलदीप फरार, पुलिस को उस पर शक।
मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। निहाल विहार में 22 सितंबर को 25 वर्षीय कविता प्रथम तल स्थित घर में मृत मिली। उसके गले में चुन्नी लिपटी थी और कट का निशान भी था। पुलिस को हत्या में पति कुलदीप पर शक है।
वारदात के बाद से वह फरार है और उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने करीब पांच वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। कुलदीप पेशे से वकील है।
दंपती के बीच मंगलवार सुबह विवाद हुआ था। निहाल विहार थाने में 23 सितंबर को प्राथमिकी संख्या 783/2026, बीएनएस की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव पिता को सौंप दिया गया।
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