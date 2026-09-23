दिल्ली में प्रेम विवाह के 5 साल बाद पत्नी की संदिग्ध मौत, गले में चुन्नी और कट का निशान; वकील पति पर हत्या का शक

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। निहाल विहार में 22 सितंबर को 25 वर्षीय कविता प्रथम तल स्थित घर में मृत मिली। उसके गले में चुन्नी लिपटी थी और कट का निशान भी था। पुलिस को हत्या में पति कुलदीप पर शक है।