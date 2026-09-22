दिल्ली में पूर्व विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, आरोग्य मंदिर की जमीन पर बुलडोजर एक्शन के विरोध में उतारे कपड़े

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। ख्याला के एनडब्ल्यू चौक स्थित चौपाल की जमीन पर प्रस्तावित आरोग्य मंदिर के निर्माण के लिए सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और पुलिस की संयुक्त टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

पूर्व विधायक दयानंद चंदेला ने कार्रवाई का विरोध करते हुए घर के अंदर से टीम का विरोध किया।यहां तक कि उन्होंने कपड़े उतारकर घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हो गए। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

आरोग्य मंदिर के लिए जमीन खाली कराने की तैयारी अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत चौपाल की जमीन पर आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और संबंधित विभाग को कब्जा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सोमवार को डूसिब की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही पूर्व विधायक की ओर से विरोध किया गया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। कार्रवाई के दौरान डूसिब कर्मचारियों ने स्थल पर लगी लोहे की ग्रिल को कटर से काटकर अंदर जाने का प्रयास किया। ग्रिल काटने में सफलता नहीं मिली। पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया जारी है। डूसिब के पास बताया गया मालिकाना हक रिकार्ड के अनुसार, नजफगढ़ रोड विकास योजना के एलओपी में चौपाल की जमीन का मालिकाना हक डूसिब के पास बताया गया है। हालांकि, चौपाल का निर्माण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आइएंडएफसी) की ओर से कराया गया था और उसका कब्जा भी उसी विभाग के पास था।