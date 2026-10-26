खड़गे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर बवाल, दिल्ली में कांग्रेस नेता के आवास के पास भाजपा का प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा में भाषण के दौरान रविवार को आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी क्रम में दिल्ली में खड़गे के आवास के पास सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक से राज्यसभा सांसद खड़गे से माफी की मांग की।

खड़गे और राहुल गांधी से माफी की मांग खड़गे के बयान के बाद देशभर में भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जब प्रदर्शनकारी सेना भवन सर्किल से होते हुए खड़गे के आवास की ओर बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें राजाजी मार्ग पर ही रोक लिया। इस दौरान दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे से माफी की मांग करते हुए नारे लगाते नजर आए। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी माफी मांगने की मांग की।

कौन हैं बिहार केसरी जिनकी जयंती समारोह में हुआ बवाल? बता दें कि देशभर में इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने के बाद इस मसले ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल, 'बिहार केसरी' के नाम प्रसिद्ध अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह (21 अक्टूबर 1887 से 31 जनवरी 1961) की 139वीं जयंती समारोह के समय भाषण देते हुए खड़गे ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में कथित धांधली का आरोप लगाया था।