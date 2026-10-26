दिल्ली रैली के लिए पलवल, फरीदाबाद, नूंह से 15 हजार कांग्रेस समर्थक जुटेंगे

जागरण संवाददाता, पलवल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पर्यवेक्षक कृष्णा तीरथ ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की बुनियादी समस्याओं पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।



रविवार को ओमेक्स सिटी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में पलवल, फरीदाबाद और नूंह के कांग्रेस नेताओं की संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कृष्णा तीरथ ने यह बातें कहीं।

मौजूद रहे ये नेता इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला के विधायक रघुबीर तेवतिया, पलवल जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक, नूंह जिला अध्यक्ष शहीदा खान, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के पुत्र देवेश भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। आगामी एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि यह रैली भाजपा सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता की भारी नाराजगी को उजागर करेगी।