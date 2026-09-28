तिलक नगर में उखड़ती सड़क देखने पहुंचे केजरीवाल, बोले- प्रवेश वर्मा को बर्खास्त कर गिरफ्तार करें PM मोदी
अरविंद केजरीवाल ने तिलक नगर में भ्रष्टाचार से बनी खराब सड़क का दौरा किया। उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा की बर्खास्तगी ...और पढ़ें
HighLights
केजरीवाल ने तिलक नगर में खराब गुणवत्ता वाली सड़क का दौरा किया।
मंत्री प्रवेश वर्मा की तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की।
सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की गहन जांच की बात कही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तिलक नगर में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नव निर्मित सड़क दौरा किया।
रविवार को इसी सड़क का भ्रष्टाचार उजागर करने से बौखलाए मंत्री प्रवेश वर्मा ने ‘‘आप’’ विधायक जनरैल सिंह के साथ आए युवक को थप्पड़ मारा था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खराब क्वालिटी की बनी सड़क को लेकर सरकार पर हमला भी बोला।
उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वह मंत्री प्रवेश वर्मा को तत्काल बर्खास्त करें। साथ ही, प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की जाए और युवक को थप्पड़ मारने के लिए प्रवेश वर्मा दिल्ली की जनता से माफी मांगे।
हाथ से सड़क के उखड़ने का मतलब है कि इसके निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए इसकी गहन जांच कर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए।
'इस तरह की सड़क आज तक नहीं देखी'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह सड़क अभी कुछ दिन पहले ही बनी है और हाथ से यह पूरी तरह उखड़ रही है। इस तरह की सड़क हमने आज तक कभी दिल्ली में बनते हुए नहीं देखी थी। हम सुना करते थे कि देश के दूरदराज के गांवों और इलाकों में ऐसी सड़कें बनती हैं। दिल्ली देश की राजधानी है।
हमने भी 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई है, लेकिन इस तरह की सड़क कभी नहीं बनी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में जो सड़कें बनती थीं, उनकी 5-5 साल की गारंटी होती थी। जाहिर तौर पर इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और यह पैसा कहां तक गया है, इसकी छानबीन होनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रविवार को जब भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा तिलक नगर में नव निर्मित सड़क का मुआयना करने आए और उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई, तो उन्होंने युवक साहिब सिंह को खींचकर थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह उनके पिताजी का देश नहीं है।
इस तरह से वे सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते। प्रवेश वर्मा कहते हैं कि वह मोदी जी के खास हैं। वह मोदी जी के खास होंगे, लेकिन यह देश 140 करोड़ लोगों का है। जिस दिन इस देश के लोग सड़क पर उतर गए, तो वे उन्हें और मोदी जी दोनों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटेंगे और अब वही हाल होता जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मोदी जी रात को 12 बजे उठकर रील बनाते हैं, भजन क्लबिंग में जाते हैं और कहते हैं कि मैं जेन-जी के साथ रिश्ता बनाऊंगा। जेन-जी को थप्ेेपड़ मारोगे और फिर कहते हो कि हम जेन-जी से रिश्ता बनाएंगे।
इसीलिए तो जेन-जी आपसे इतना नाराज है। इसीलिए जेन-जी आपको इतनी गंदी-गंदी गालियां देता है। जेन-जी को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि मोदी जी, इस मंत्री को बर्खास्त करें, उसे गिरफ्तार करवाएं और जनता से माफी मांगें। इसके अलावा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचारियों को भी जेल भेजा जाए।
आप विधायक के साथ आए युवक को मारा था थप्पड़
उल्लेखनीय है कि रविवार को रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर में सड़क निर्माण हुए भ्रष्टाचार को दिखाने पर ‘‘आप’’ विधायक जनरैल सिंह के साथ आए युवक को थप्पड़ मार दिया था।
इसके कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस सड़क का दौरा करने का एलान किया था। सोमवार को वह वरिष्ठ नेता व सांसद संजय सिंह, विधायक जनरैल सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वह पीड़ित युवक भी मौजूद था।
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