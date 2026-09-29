कश्मीरी गेट में ई-रिक्शा में लूट और हत्या का मास्टमाइंड निकला मृतक का चचेरा भाई, 500 CCTV ने दिया सुराग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट थाना अंतर्गत नीली छतरी मंदिर के पास बीते 24 सितंबर की शाम एक ई-रिक्शा को घेरकर सवारियों से लूटपाट के दौरान एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर देने के मामले में जांच में हैरान करने वाली जानकारी मिली है। हत्यारा कोई अंजान नहीं बल्कि मृतक का चचेरा भाई ही था। वारदात में दो बदमाश कानपुर के जबकि अन्य दो झांसी के रहने वाले हैं।

आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल पुलिस के अनुसार, आरोपित चचेरे भाई ने ही साथियों के साथ मिलकर भाई से रुपयों से भरा बैग लूटने के बाद उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसे मृतक भाई के नकदी लाने ले जाने के बारे में जानकारी थी। इस मामले में कश्मीरी गेट थाना और उत्तरी जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने जांच के बाद आरोपित भाई समेत तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी धर दबोचा है।

500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस का दावा है कि 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच और टेक्निकल सर्विलांस से एक कार का पता चला जिसमें नकली नंबर प्लेट लगी थी। उसी से पुलिस को सुराग मिला। इसके बाद यूपी के तीन शहरों में छापेमारी कर आरोपितों को दबोच कर उनके कब्जे से 2:30 लाख नकद बरामद किए गए। वारदात में शामिल तीन अन्य की तलाश जारी है।

बीच रास्ते में ई-रिक्शा रोक किया हमला संयुक्त आयुक्त मधुर कुमार वर्मा का कहना है कि बीते 24 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे, मुरैना के रहने वाले सचिन अपने चाचा प्रभात के साथ गांधी नगर मार्केट की दुकानों से पेमेंट इकट्ठा कर ई रिक्शा से घर लौट रहे थे। सलीमगढ़ किला के पीछे नीली छतरी मंदिर अंडरपास के पास पहुंचने पर चार हमलावरों ने उनकी ई रिक्शा को रोक लिया।

लूट का विरोध करने पर घोंपा चाकू हमलावरों ने प्रभात से नकदी से भरा पाॅलिथीन बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर हमलावरों ने प्रभात, सचिन और एक अन्य यात्री पर चाकू से हमला कर बैग लूट लिया और सभी मौके से भाग गए। प्रभात को चाकू लगने से गंभीर चोटें आईं, उन्हें सुश्रुत ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।