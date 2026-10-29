करवा चौथ पर दिल्ली में रात 8 से 8:30 बजे तक चंद्रोदय का अनुमान, 100 से 3000 रुपये तक में लग रही मेहंदी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करवा चौथ को लेकर बुधवार को दिल्ली के बाजारों में खूब रौनक रही। व्रत से एक दिन पहले खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी तो मेहंदी लगवाने के लिए भी खासा उत्साह दिखाई दिया।

सदर बाजार, चांदनी चौक, किनारी बाजार, कनाॅट प्लेस और दिल्ली के विभिन्न शाॅपिंग माल में महिलाओं ने व्रत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

किसी ने साज-श्रृंगार का सामान खरीदा तो किसी ने पति के लिए उपहार और पूजा की थाली तैयार करवाई। कई जगह महिलाओं ने समूह में मेहंदी लगवाई और बृहस्पतिवार को सामूहिक रूप से पूजा करने की योजना बनाई।

मेहंदी लगवाने के लिए बाजारों में रही सबसे ज्यादा भीड़

दिल्ली के बाजारों में करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी लगाने वालों के पास सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दी। कई महिलाओं ने पहले से ही मेहंदी लगवाने के लिए बुकिंग करवा रखी थी। मांग के अनुसार मेहंदी के दाम भी डिजाइन के हिसाब से अलग-अलग रहे।

साधारण डिजाइन से लेकर हाथों पर बारीक और आकर्षक आकृतियां तक रही। इसी तरह किसी ने मेहंदी में पिया का चेहरा हथेली पर उतरवाया। तो किसी ने पूरे हाथ प्यार के गीत और नाम लिखवाए। मेहंदी लगवाने का खर्च 100 रुपये से शुरू होकर तीन हजार रुपये तक रहा।

पूजा की थाली और करवे की खरीदारी बढ़ी सदर बाजार, चांदनी चौक और किनारी बाजार में पूजा की थालियों, मिट्टी के करवे, चूड़ियों, साड़ियों और उपहारों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी। बाजारों में सजी हुई पूजा की थालियां 300 से 650 रुपये तक में उपलब्ध रहीं।

कई महिलाओं ने अपनी पसंद के अनुसार विशेष थालियां तैयार करवाईं। इनमें थाली, लोटे और पूजा की अन्य सामग्री को सजाने के साथ पति की तस्वीर लगवाने का चलन भी देखने को मिला। महिलाओं ने पूजा सामग्री के साथ व्रत के लिए जरूरी सामान और साज-श्रृंगार की खरीदारी भी की।

कनाॅट प्लेस और जनपथ के होटलों में खास डिनर की तैयारी करवा चौथ पर परंपरागत पूजा के साथ आधुनिक अंदाज में उत्सव मनाने की तैयारी भी है। कनाट प्लेस और जनपथ के होटलों व रेस्त्रां में जोड़ों के लिए विशेष डिनर पैकेज रखे गए हैं। कई जगह पहले से बुकिंग की सुविधा दी गई है।

कुछ आयोजन स्थलों पर परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए विशेष भोजन के साथ खेल, डांस, संगीत और लाइव प्रस्तुतियों की व्यवस्था की गई है। ऐसे में दिल्ली में करवा चौथ की तैयारियां बाजारों से लेकर रेस्त्रां तक दिखाई दे रही हैं।

निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की करेंगी कामना करवा चौथ पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। शाम को पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। चांदनी चौक स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के मुख्य पंडित रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली में चंद्रोदय का समय रात आठ बजे से 8.30 तक है।