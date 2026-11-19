पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि सरकार वर्ष 2029 तक 75 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल के रजत जयंती समारोह एवं आठवें वार्षिक दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए देश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया।

भारत में चिकित्सा क्षमता का हुआ विस्तार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता में काफी विस्तार हुआ है। देश में मेडिकल कालेजों की संख्या 387 से बढ़कर 863 हो गई है, जबकि एम्स की संख्या 20वीं सदी के अंत में केवल एक थी, जो अब बढ़कर 23 हो गई है।