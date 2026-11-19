जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, 2029 तक देश में जुड़ेंगी 75 हजार नई मेडिकल सीटें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की कि सरकार 2029 तक 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
HighLights
सरकार 2029 तक 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने को प्रतिबद्ध।
देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 863 हुई।
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार गुणवत्ता से समझौता किए बिना होगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि सरकार वर्ष 2029 तक 75 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल के रजत जयंती समारोह एवं आठवें वार्षिक दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए देश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया।
भारत में चिकित्सा क्षमता का हुआ विस्तार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता में काफी विस्तार हुआ है। देश में मेडिकल कालेजों की संख्या 387 से बढ़कर 863 हो गई है, जबकि एम्स की संख्या 20वीं सदी के अंत में केवल एक थी, जो अब बढ़कर 23 हो गई है।
चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के संबंध में नड्डा ने 75 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
वित्तीय सहायता को मिली मंजूरी..
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में प्रत्येक अतिरिक्त अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।
इसके तहत 10 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें बनाने के लिए कुल 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
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