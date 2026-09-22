JNU में छात्रा से छेड़छाड़ पर बवाल, कार सवार युवकों ने दिया शराब का ऑफर; मेन गेट पर ABVP का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार देर रात एक छात्रा ने बाहरी युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। घटना के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

छात्रा की ओर से अभी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है, हालांकि घटनाक्रम के संबंध में जेएनयू के सुपरवाइजर ने वसंतकुंज नार्थ थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

छात्रा को कार में शराब पीने का ऑफर दिया जानकारी के अनुसार, छात्रा साबरमती ढाबे से अपने हास्टल की ओर लौट रही थी। इसी दौरान ताप्ती हास्टल के पास कार में सवार दो युवकों ने उसे कार में बैठने और शराब पीने का आफर दिया।

छात्रा ने इसका विरोध किया और तत्काल मामले की जानकारी वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को दी। इसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की पीसीआर भी परिसर में पहुंची और युवकों को हिरासत में लिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही जेएनयू छात्रसंघ समेत विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों से परिसर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाली घटनाओं के बीच ताजा मामला सामने आने से छात्रों में नाराजगी है।