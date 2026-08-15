दिल्ली में पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत, ओखला और जेएनयू-आईआईटी के पास बनेंगे नए फुट ओवरब्रिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पार करने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दो महत्वपूर्ण स्थानों पर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।

इनमें पहला फुट ओवरब्रिज कैप्टन गौर मार्ग पर ओखला मंडी के पास और दूसरा वेदांत देशिका मार्ग पर जेएनयू गेट तथा आईआईटी गेट नंबर-5 के बीच बनाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं में सीढ़ियों के साथ लिफ्ट की सुविधा भी प्रस्तावित है। पीडब्ल्यूडी ने इन दाेनों परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।

करीब 4.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान ओखला मंडी के पास बनने वाले फुट ओवरब्रिज पर करीब 4.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें लगभग 4.06 करोड़ रुपये सिविल कार्य और 53.93 लाख रुपये विद्युत कार्य के लिए निर्धारित हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए छह महीने की समयसीमा रखी गई है।

वहीं, वेदांत देशिका मार्ग पर प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज की अनुमानित लागत करीब 3.84 करोड़ रुपये है। इसमें 3.28 करोड़ रुपये सिविल कार्य और करीब 56 लाख रुपये लिफ्ट व विद्युत कार्य के लिए हैं। इसकी निर्माण अवधि भी छह महीने निर्धारित की गई है।