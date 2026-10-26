JNU परिसर के दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 'EXPEL' हो सकते हैं दोषी छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में विवादित नारे लिखे जाने के मामले में प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है।

दीवारों पर उमर खालिद के समर्थन में देश विरोधी नारे लिखे जाने और अन्य विवादित नारों के सामने आने के बाद परिसर में तनाव का माहौल है।

नारे लिखने वाले छात्रों की पहचान करने का प्रयास

मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन नारे लिखने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। परिसर में अलग-अलग स्थानों पर लिखे गए नारों के पीछे शामिल छात्रों की पहचान करने के प्रयास किए जा जा रहे हैं।

छात्रों का निष्कासन तक संभव जांच में जिन छात्रों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामला पाए जाने पर संबंधित छात्रों के निष्कासन तक का कदम उठाए जाने की संभावना है। जेएनयू परिसर में दीवारों पर लिखे नारों के बाद छात्र संगठनों के बीच विवाद भी तेज हो गया है।