JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर FIR, 11 छात्राओं ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी आफिसर की शिकायत पर 11 अक्टूबर को वसंत कुंज नार्थ थाना पुलिस ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद व जेएनयू प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एफआइआर दर्ज की है।

पुलिस ने बीएनएस की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर, जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल आकोइजाम की बर्खास्तगी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षक संघ के बीच विवाद गहरा गया है।

जेएनयू शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने कुलगुरु की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेश की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन का मामला बताया है। 11 अक्टूबर को जारी बयान में जेएनयूटीए अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि नौ अक्टूबर के आदेश के जरिए प्रोफेसर आकोइजम को सेवाओं से हटाने की कार्रवाई की गई।

'शिक्षक को बर्खास्त करने का अधिकार कार्यकारी परिषद के पास' संघ के अनुसार, जेएनयू अधिनियम के नियम 30 के तहत शिक्षक को बर्खास्त करने का अधिकार कार्यकारी परिषद के पास है। आरोप है कि इस मामले में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई और सदस्यों को संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिए गए।

शिक्षक संघ ने यौन उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की सिफारिशें मीडिया में लीक होने पर भी आपत्ति जताई। संघ का कहना है कि शिकायत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने से गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होता है।