जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कभी गांवों में त्योहारों और खास अवसरों पर घरों की दीवारों पर उकेरी जाने वाली यह कला अब कैनवास से लेकर सजावटी सामानों तक पहुंच रही है।

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में झारखंड पवेलियन में इसकी झलक देखने को मिल रही है। यहां कारीगर जंतु कोपे अपनी बनाई पैतकर और सोहराय-खोवर चित्रकलाओं के अलग-अलग रूप लेकर पहुंचे हैं।

यह आधुनिक पेंटिंग झारखंड की सदियों पुरानी आदिवासी चित्रकला दिल्ली में अपनी अलग पहचान बना रही है।

पशु-पक्षियों की आकृति

जंतु कोपे की लाई पेंटिंग में कहीं पशु-पक्षियों की आकृतियां हैं तो कहीं लोकजीवन, प्रकृति और पारंपरिक मान्यताओं की झलक दिखाई देती है।

उन्होंने बताया कि इस कला की खासियत इसके प्राकृतिक रंग हैं। पत्थरों को घिसकर, लाल-पीली मिट्टी, कोयले और चूने से रंग तैयार किए जाते हैं। अब इन चित्रकलाओं का इस्तेमाल घरों की सजावट और लाइफस्टाइल उत्पादों में भी होने लगा है।