JEE Advanced 2027 की तारीख का एलान, 23 मई को होगा एग्जाम; इस बार ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर भी मिलेगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जेईई एडवांस्ड-2027 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है।

परीक्षा 23 मई 2027 (रविवार) को आयोजित होगी। आईआईटी दिल्ली ने शुक्रवार को जेईई एडवांस्ड 2027 की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी।

IIT दिल्ली ने लॉन्च की वेबसाइट

अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी जानकारी और पात्रता संबंधी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर जेईई एडवांस्ड 2027 में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।