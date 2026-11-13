दिल्ली में छठ पूजा की छुट्टी का एलान, साेमवार को बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल; निदेशालय का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छठ पूजा के अवसर पर राजधानी के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 16 नवंबर (सोमवार) को बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा।