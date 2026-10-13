जंतर-मंतर पर लगी रोक पर HC पहुंची यूथ कांग्रेस, दिल्ली पुलिस बोली- SC के आदेश पर किया डी-नाेटिफाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के अनुरोध पर फिर से विचार करने की मांग वाली इंडियन यूथ कांग्रेस की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

यूथ कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि पूरी याचिका जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से जुड़ी है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल सूची से हटाया है। एएसजी ने हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।

SC ने दूसरी जगह पर विचार करने के लिए कहा था

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह विचार करने को कहा गया था कि क्या जंतर-मंतर की जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय की जानी चाहिए।

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन या रैली आयोजित करने के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड को नई जगहों के तौर पर तय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने याचिका का किया विरोध यूथ कांग्रेस की प्रदर्शन की दोबारा अनुमति देने पर विचार करने के साथ ही यह भी जांचने की मांग की गई है कि क्या सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को उचित शर्तों के साथ हल किया जा सकता है।