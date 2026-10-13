'सौरव और आशु को किया किडनैप, वकीलों से भी नहीं मिलने दे रहे'; दीपके का दिल्ली पुलिस पर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आधिकारिक प्रवक्ता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को आज (13 अक्टूबर) दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया। अब अभिजीत दीपके इसे अपहरण बता रहे हैं।

सीजेपी के नेताओं के हिरासत में लिए जाने के कई घंटे बाद भी कोई अपडेट न होने पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, 'सौरव, आशु और अजिंक्य अभी भी हिरासत में हैं और पुलिस वकीलों को उनसे मिलने नहीं दे रही है।'