दिल्ली में इंटरनेट बंद होने से रास्ता भटक रहे लोग, जगह-जगह बैरिकेडिंग से चलना हुआ मुश्किल
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कारण कड़ी सुरक्षा, इंटरनेट बंद और सीमाओं पर सख्ती है। इससे गूगल ...और पढ़ें
HighLights
प्रदर्शन के कारण दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद।
गूगल मैप न चलने से लोग रास्ता भटक रहे।
ट्रैफिक डायवर्जन से सड़कों पर लंबा जाम।
नैमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शन का एलान कर रखा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉर्डर सील हैं और ट्रेन-बसों तक को रोक कर खंगाला जा रहा है।
इस बीच अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को गूगल मैप की मदद नहीं मिल पा रही है। लोग भटक रहे हैं। डायवर्जन के बाद वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इसके चलते आम जनजीवन और यातायात पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
सीमाओं पर सख्ती और वाहनों की चेकिंग
- बॉर्डर सील: प्रदर्शन को रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है और रास्तों को सील कर दिया गया है।
- सघन तलाशी: बाहर से आने वाली ट्रेनों और बसों को रोककर उनकी बारीकी से तलाशी ली जा रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है।
इंटरनेट बंद होने से गंतव्य की राह भटके लोग
- डिजिटल सेवाओं पर रोक: अफवाहों और भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने के लिए एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
- गूगल मैप बंद होने से परेशानी: इंटरनेट बाधित होने के कारण लोगों को नेविगेशन यानी गूगल मैप की मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे राहगीर और आम नागरिक रास्ता भटकते नजर आए।
ट्रैफिक डायवर्जन से चालकों की बढ़ी मुश्किलें
- रूट डायवर्जन: सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बैरिकेडिंग के चलते पुलिस ने यातायात मार्गों में फेरबदल किया है।
- वाहन चालकों की फजीहत: डायवर्जन के कारण प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया है, जिससे वाहन चालकों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें- सीजेपी प्रदर्शन: दिल्ली-NCR में जाम से वाहनों की लंबी कतारें, हजारों लोग फंसे; इन रास्तों पर जाने से बचें