जामिया में तनाव के बीच लगी धारा 163, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने खुद को पॉलिटेक्निक भवन में किया लॉक; मार्च का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में चल रहे प्रदर्शन के बीच मंगलवार को जामिया के आसपास पुलिस ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की भीड़ पर पाबंदी लगा दी गई।

इस बीच पुलिस की ओर से जबरन उठाये जाने की आशंका के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने खुद को पॉलिटेक्निक भवन में लॉक कर लिया है। बाकी छात्र भी धरनास्थल से तितर-बितर हो गए हैं। इधर, छात्रों ने 3 बजे मार्च का एलान कर पुलिस के सामने समस्या खड़ी कर दी है।