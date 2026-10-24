Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जामिया में प्रदर्शन के बीच छात्रों और गार्ड्स में झड़प, तनाव के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 24 Oct 2026 02:56 PM (GMT+05:30)

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों और गार्ड्स ...और पढ़ें

HighLights

  1. जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग पर प्रदर्शन।

  2. छात्रों और गार्ड्स के बीच हुई धक्का-मुक्की और झड़प।

  3. झड़प के बाद विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑनलाइन हुईं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प हो गई।

कैंपस में स्टूडेंट यूनियन चुनाव फिर से शुरू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की गार्ड्स के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

AISA का आरोप

वहीं, छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प होने के बाद क्लास ऑनलाइन कर दी हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से बताया गया कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत के बीच में ही स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है।

AISA का आरोप है कि भूख हड़ताल करने वालों और प्रोटेस्ट साइट पर हमला किया जा रहा है। इससे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे क्रूर चेहरा सामने आता है। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें- जामिया मिल्लिया की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील' के नारों से तनाव, यूनिवर्सिटी ने शुरू की सफाई