जामिया में प्रदर्शन के बीच छात्रों और गार्ड्स में झड़प, तनाव के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला
दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों और गार्ड्स ...और पढ़ें
HighLights
जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग पर प्रदर्शन।
छात्रों और गार्ड्स के बीच हुई धक्का-मुक्की और झड़प।
झड़प के बाद विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑनलाइन हुईं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प हो गई।
कैंपस में स्टूडेंट यूनियन चुनाव फिर से शुरू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की गार्ड्स के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
AISA का आरोप
वहीं, छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प होने के बाद क्लास ऑनलाइन कर दी हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से बताया गया कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत के बीच में ही स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है।
AISA का आरोप है कि भूख हड़ताल करने वालों और प्रोटेस्ट साइट पर हमला किया जा रहा है। इससे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे क्रूर चेहरा सामने आता है। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है।