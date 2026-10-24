जामिया में प्रदर्शन के बीच छात्रों और गार्ड्स में झड़प, तनाव के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प हो गई।

कैंपस में स्टूडेंट यूनियन चुनाव फिर से शुरू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की गार्ड्स के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान छात्रों और गार्ड्स के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

AISA का आरोप

वहीं, छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प होने के बाद क्लास ऑनलाइन कर दी हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से बताया गया कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत के बीच में ही स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है।