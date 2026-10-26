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जामिया परिसर में प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, 8 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं

By rais rais Edited By: Shanu Sharma
Published: Mon, 26 Oct 2026 10:06 PM (IST)

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की वजह से 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित ...और पढ़ें

जामिया मिलिया इस्लामिया, जागरण आर्काइव।

जामिया मिलिया इस्लामिया, जागरण आर्काइव।

HighLights

  1. जामिया में 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन कक्षाएं।

  2. परिसर में चल रहे प्रदर्शनों के कारण लिया फैसला।

  3. दीवाली बाद सामान्य कक्षाओं पर होगा विचार।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में चल रहे प्रदर्शन के बीच 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला लिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक दीवाली की छुट्टियों के बाद हालत को देखते हुए कक्षाओं को आम तरीके से चलाने पर विचार किया जाएगा।

अपडेट जारी है...