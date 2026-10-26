जामिया परिसर में प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, 8 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में चल रहे प्रदर्शन के बीच 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला लिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक दीवाली की छुट्टियों के बाद हालत को देखते हुए कक्षाओं को आम तरीके से चलाने पर विचार किया जाएगा।

अपडेट जारी है...