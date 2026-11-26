जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 23 नवंबर को बिलकिस बानो के समर्थन में सेंट्रल कैंटीन के पास प्रदर्शन करने वाले 13 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इनमें से आठ ने पिछले दिनों परिसर में छात्रसंघ बहाली को लेकर भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था।

कैंटीन के पास प्रदर्शन करने पर जारी हुआ नोटिस

चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े ये छात्र सेंट्रल कैंटीन के पास इकट्ठा हुए थे। विश्वविद्यालय में पहले से ही विरोध-प्रदर्शन के लिए गेट नंबर 18 के अंदर एक जगह तय है।

जबकि कैंटीन के पास आठ से 10 विभाग हैं। वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में प्रदर्शन और शोर-शराबे से परिसर में कामकाज भी प्रभावित हुआ। जवाब के लिए छात्रों को 25 नवंबर की रात तक का समय दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक सभी छात्रों के जवाब मिल चुके हैं। इनका अध्ययन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने कार्रवाई को डराने की कोशिश बताया छात्र संगठनों ने जामिया की ओर से नोटिस देने की कार्रवाई को बिलकिस बानो के समर्थन में आवाज उठाने वाले छात्रों को डराने की कोशिश करार दिया है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से ज्यादातर वे हैं, जिन्होंने जामिया में छात्रसंघ बहाली को लेकर भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था। हालांकि जामिया प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई का संबंध न तो इसके विषय से और न ही पिछले आंदोलनों से है।