जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पारिवारिक विवाद के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक व्यक्ति ने अचानक पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

आरोपित की पहचान नबील के रूप में हुई है। वारदात के बाद वह थाने से फरार हो गया और भागने के लिए एक दोपहिया वाहन भी लूट लिया। बाद में पुलिस ने उसका पीछा कर चितली कब्र इलाके में घेर लिया। यहां भी उसने पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम को गोली चलानी पड़ी और उसे काबू कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे नबील को उसकी मां और बहन से जुड़े पारिवारिक विवाद की शिकायत के सिलसिले में जामा मस्जिद थाने बुलाया गया था। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी उससे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उसने अचानक चाकू निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उसने पुलिसकर्मियों के चेहरे और गर्दन पर वार किए। हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल संजीवनी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, हमला करने के बाद आरोपित थाने से भाग निकला। फरार होने के लिए उसने रास्ते में एक दोपहिया वाहन लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही मध्य जिले की आपरेशंस यूनिट की टीम सक्रिय हुई और आरोपित की तलाश शुरू की।