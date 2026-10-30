जहांगीरपुरी के मकान में सिलेंडर धमाका, आग पर काबू पाते समय दमकलकर्मी घायल; टॉमा सेंटर में भर्ती

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक में शुक्रवार को आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी झुलस गया। उनकी पहचान अंकित के रूप में हुई है।

उन्हें उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान मकान में रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। वहीं, मकान में रहने वाले एक युवक की ओर से पहले खुद को आग लगाने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे दमकल विभाग को मकान संख्या 1747, ई-ब्लॉक, जहांगीरपुरी में सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान दमकलकर्मी अंकित आग बुझाने में जुटे थे।