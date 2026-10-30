दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराकर चलाया तलाशी अभियान

साकिब खान, नई दिल्ली। राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक बार फिर कई स्कूलों को धमकी मिलने से अफरातफरी मच गई।

शुक्रवार को हुमायूं रोड स्थित एसपीवी और आरएस जूनियर माडर्न स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली।

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वॉड सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिसर खाली कराकर सघन अभियान चलाया।

काफी तलाश के बाद कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो इसे हॉक्स करार दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच में जुटी है।

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