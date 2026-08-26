'मम्मी, मैं बहुत परेशान हूं', ऋषिकेश ने सुसाइड से पहले मां से की थी बात; भाई का IIT दिल्ली पर गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IIT दिल्ली में 31 वर्षीय एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की ओर से 22 अगस्त को किए गए सुसाइड के बाद परिवार ने संस्थान की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ऋषिकेश की मां आशा पोद्दार के अनुसार, मौत से एक रात पहले बेटे ने उनसे अपनी मानसिक परेशानी और पढ़ाई में आ रही लगातार दिक्कतों के बारे में बताया था। भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि ऋषिकेश मानसिक तनाव से जूझ रहा था और परिवार ने डॉक्टर से संपर्क किया था।

गौरतलब है कि मामले में छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। मौत से एक रात पहले मां से हुई थी बात ऋषिकेश की मां ने बताया कि मौत से एक रात पहले बेटे ने बात की थी, वह पढ़ाई में लगातार आ रही रुकावटों और अपने भविष्य को लेकर परेशान था। परिवार के अनुसार, ऋषिकेश लंबे समय से मानसिक परेशानी से गुजर रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था।

भाई अभिषेक ने बताया कि परिवार ने उसकी स्थिति को लेकर डॉक्टर से भी बात की थी। ऋषिकेश बार-बार घर लौटने की इच्छा जताता था और तनाव से छुटकारा चाहता था। पिता की मौत के बाद छूटी थी पढ़ाई आशा पोद्दार के अनुसार, ऋषिकेश को वर्ष 2014 में पिता की मौत के बाद NIT राउरकेला की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद उसने मगध विश्वविद्यालय से फिजिक्स में वर्ष 2022 से 2025 के बीच पढ़ाई पूरी की।

IIT दिल्ली में जुलाई 2025 में दाखिला लेने के बाद भी मानसिक तौर पर उसकी परेशानी जारी रही। परिवार के अनुसार, संस्थान की सलाह पर उसकी मां उसके साथ परिसर के बाहर रहने लगी थीं, ताकि वह लगातार पारिवारिक निगरानी में रह सके।

'छात्र को इलाज और काउंसलिंग दी गई' IIT दिल्ली के अनुसार, होली के बाद इस वर्ष साथी छात्रों की ओर से चिंता जताए जाने पर ऋषिकेश को संस्थान के अस्पताल भेजा गया था। वहां मनोचिकित्सक ने उसका आकलन किया और सहयोग दिया। इसके बाद परिवार उसे विशेषज्ञ अस्पताल ले गया, जहां करीब एक महीने तक उसका इलाज चला।

संस्थान के अनुसार, इसके बाद ऋषिकेश ने दूसरे सेमेस्टर से नाम वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। जुलाई में उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद उसे अभिभावकीय निगरानी में रहने की चिकित्सकीय सलाह दी गई।

जुलाई और अगस्त 2026 में भी संस्थान के काउंसलर और डॉक्टर की ओर से उसे काउंसलिंग और उपचार संबंधी सहायता दी गई। तीसरे सेमेस्टर से नाम वापस लेने का उसका अनुरोध भी मंजूर किया गया था। हॉस्टल न मिलने से परेशान होने का दावा अभिषेक का आरोप है कि ऋषिकेश हॉस्टल में रहने को लेकर काफी परेशान था। उसका कहना था कि बाहर रहकर पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। परिवार ने संस्थान से हॉस्टल में रहने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया था।

भाई के अनुसार, ऋषिकेश को IIT में दाखिला मिलना उसका बड़ा सपना था। पहले सेमेस्टर में उसने 8 CGPA हासिल किया था, लेकिन बाद में पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बढ़ती गईं। रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर भी उठाए सवाल अभिषेक ने दावा किया कि ऋषिकेश जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था, उसमें भी उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उसका कहना है कि दूसरे छात्रों की जोड़ियां बन गई थीं, जबकि ऋषिकेश को अकेले काम करना पड़ा।