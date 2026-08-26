IIT दिल्ली छात्र की मौत मामले में नया मोड़, अज्ञात लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

पीटीआई, नई दिल्ली। IIT Delhi में 31 वर्षीय एमएससी फिजिक्स के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। छात्र की 22 अगस्त को संस्थान परिसर में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्र की मौत के पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र सुबह करीब आठ बजे IIT Delhi के मुख्य द्वार से परिसर में दाखिल हुआ था। इसके बाद वह लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स पहुंचा और लिफ्ट से छठी मंजिल पर गया। यहां से उसने इमारत के सामने की ओर से कथित तौर पर छलांग लगा दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद छात्र को IIT Delhi के परिसर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशनगढ़ थाना पुलिस को घटना के संबंध में सुबह करीब 8:30 बजे PCR कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी बुलाया था। मौके से अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छात्र की जेब से मिले मोबाइल फोन को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है।

जांच के दौरान पुलिस IIT Delhi से छात्र के काउंसलिंग रिकॉर्ड और अन्य संबंधित जानकारी भी हासिल कर रही है। पुलिस छात्र की मौत से पहले की परिस्थितियों और उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच अब पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि छात्र को आत्महत्या के लिए किसने और किस परिस्थिति में उकसाया। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।