ट्रेनों में खाने को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, IRCTC और QCI में करार; 24 घंटे में मिलेगी जियो-टैग रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी हो या फिर लंबी दूरी की अन्य ट्रेन, यात्री अक्सर खाने की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर शिकायत करते हैं।

इसके लिए कई कदम उठाने के बाद भी शिकायत दूर नहीं हो रही है। इस कारण अब ट्रेनों में खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ समझौता किया है।

1453 ट्रेनों में खानपान सेवा की निगरानी

आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे स्टेशनों के साथ ही वंदे भारत, राजधानी, तेजस सहित 1453 ट्रेनों में खानपान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में 60 करोड़ से अधिक थाली परोसी गई।

प्रतिदिन लगभग 18 लाख थाली वितरित की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना चुनौती भरा काम है। वर्ष 2024-25 में खानपान को लेकर 6645 शिकायतें मिली थीं। पिछले तीन वर्षों में दोषी सेवा प्रदाताओं पर कुल 2.6 करोड़ से अधिक जुर्माना लगाया गया। 1300 से अधिक मामलों में जुर्माना किया गया। 2995 मामलों में कैटरर्स को सख्त चेतावनी जारी करने के साथ ही 1500 से अधिक मामलों में सुधारात्मक दिशा-निर्देश दिए गए। एआई कैमरों से रसोई पर नजर इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए आईआरसीटीसी ने एआई आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की है। इसके अंतर्गत आठ सौ से अधिक रसोई घरों को एआई आधारित 23 से अधिक कैमरों से जोड़ा गया है।

वहीं, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित आईआरसीटीसी के मुख्यालय में वार रूम तैयार किया गया है, जहां से पूरे देश के रसोई घरों पर नजर रखी जाती है। इनसे रसोई की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है।