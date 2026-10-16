दुर्गा पूजा के मद्देनजर CR पार्क समेत कई मार्ग रहेंगे प्रभावित, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग-अलग जगहों पर मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं।

दिल्ली में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

चार दिन बंद रहेंगे कई रास्ते

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार दुर्गा पूजा के मद्देनजर चित्तरंजन पार्क यानी सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-II में 16 से 20 अक्तूबर 2026 तक रोजाना शाम 4:00 बजे से आधी रात 12:00 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदियां लागू रहेंगी।