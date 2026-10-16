अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, तिरंगा रैली में जा रहे थे कनॉट प्लेस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने तिरंगा यात्रा के लिए निकले अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके लिए दीपके व अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी।

जानकारी के अनुसार, दीपके जैसे ही अपने घर से बाहर निकले पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर दीपके ने पुलिस से सवाल किया कि आप मुझे क्यों हिरासत में ले रहे हो? तब पुलिस ने कहा कि प्रिवेंटिव मेजर के तहत आपको गिरफ्तार कर रहे हैं।

तिरंगा मार्च के मद्देनजर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्ध सैनिक बल के जवान तैनात। फोटो-मो. साकिब तब अभिजीत ने पूछा कि मैं को कानून नहीं तोड़ रहा और अकेला जा रहा हूं फिर आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं। तो पुलिस ने बोला कि आप वहां नहीं जा सकते। इस पर पुलिस ने कहा, मैं तो वहां जा ही नहीं रहा। आप बता दीजिए कहां जाना है।