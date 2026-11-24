राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों के परोसे जाने वाले खाने में कटौती शुरू हो गई है। नाश्ता के साथ ही दोपहर से रात के खाने में मिलने वाले 8 से 10 तरह के व्यंजन क तरह अब मात्र चार आइटम परोसे जाएंगे।

सूप, सलाद, दही, अचार अब थाली में नहीं होंगे। वंदे भारत स्लीपर से इसकी शुरुआत हो गई है। इसे लेकर यात्रियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया का आकलन करने के बाद अन्य ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

आईआरसीटीसी ने एक नवंबर से नई दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-बेंगलुरु और हावड़ा-कामाख्या तीनों वंदे भारत स्लीपर में छोटा मेन्यू लागू कर दिया है। अब एक थाली में 8-10 की जगह सिर्फ 4 आइटम दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि खाने की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है।

नए मेन्यू में क्या? नए मेन्यू में नाश्ते से सूप, आमलेट, आमलेट सैंडविच, वेज सैंडविच, छाछ और चाकलेट हटा दिया गया है। वहीं लंच और डिनर से सूखी सब्जी, दही, सलाद, अचार और मिठाई हटा दी गई है। अब नाश्ते में यात्रियों को चटनी-सांभर के इडली-वड़ा या पोहा या उपमा में से कोई एक विकल्प रहता है। दोपहर और रात के भोजन में चपाती, चावल, दाल और एक मुख्य सब्जी मिलेगी। नानवेज में चिकन का विकल्प मिलता है।