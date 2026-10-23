डू नॉट फ्लाई....',दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में बम की धमकी; वापस मुड़ा विमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से चेन्नई जाने वाली इंडिगो की उड़ान को शुक्रवार दोपहर धमकी मिली। विमान उड़ान भरने की तैयारी में था, लेकिन धमकी से संबंधित संदेश मिलने के बाद उसे वापस बे में ले जाया गया। इसके बाद विमान को सुरक्षा जांच के लिए आइसोलेशन बे में भेजने का फैसला किया गया।

इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 6091 को शुक्रवार दोपहर करीब सवा तीन बजे दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना होना था। विमान पुशबैक के बाद उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) को उड़ान के संबंध में धमकी भरे संदेश की सूचना मिली।