इंडिगो की ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी अरब के चार शहरों की उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद
इंडिगो एयरलाइन ने सऊदी अरब के रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए अपनी सभी उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक ...और पढ़ें
HighLights
इंडिगो ने सऊदी अरब के चार शहरों की उड़ानें रद्द कीं।
रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना की उड़ानें प्रभावित होंगी।
यात्री 17 अक्टूबर 2026 तक अपनी यात्रा योजना जांचें।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सऊदी अरब में बदलते हालात के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन के अनुसार, रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली सभी उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद रहेंगी।
इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए एयरलाइन के आधिकारिक माध्यमों पर अपडेट चेक करते रहें। उड़ानों के रद होने से प्रभावित यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए।