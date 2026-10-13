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'गूगल के भरोसे न रहें...' दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारापुल फेज-3 से एम्स जाने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी

By rais rais Edited By: Pooja Tripathi
Published: Tue, 13 Oct 2026 12:13 PM (IST)

बारापुला फेज-3 पर सुबह के समय भीषण जाम लग रहा है, लेकिन गूगल मैप इसे खाली दिखा रहा है, जिससे वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं।

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HighLights

  1. गूगल मैप पर बारापुला फेज-3 जाम अपडेट नहीं।

  2. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की सलाह दी।

  3. नोएडा लिंक रोड से ट्रैफिक NH-24/DND डायवर्ट।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर ट्रैफिक की स्थिति अब भी गूगल मैप पर अपडेट नहीं हो पायी है। पीक समय यानी सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक लगने वाले भीषण जाम के बावजूद गूगल मैप बारापुला फ्लाईओवर खाली दिखा रहा है।

वाहन चालक भ्रम में यहां पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को इसे लेकर एक्स पर एडवायजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

जाम कम करने के लिए नोएडा लिंक रोड यानी मयूर विहार से बारापुला फेज-3 की ओर आने वाले ट्रैफिक को एनएच-24 डीएनडी की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।

 

गूगल को दिया रिमाइंडर और ड्रोन से हो रही निगरानी

वहीं गूगल को भी रियल टाइम मैप अपडेट न होने की समस्या के बारे में रिमाइंडर कराया गया है। वहीं ड्रोन के जरिए ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है।

जाम की स्थिति बढ़ते ही प्रमुख प्वाइंट पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन करने के साथ ही मैनुअली नियंत्रित भी की जा रही है।

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